Maurizio Costanzo Show, la scelta su Tommaso Zorzi dopo le polemiche con Giorgia Meloni: cosa accadrà nella prossima puntata (Di mercoledì 21 aprile 2021) Molti fan di Tommaso Zorzi hanno espresso qualche preoccupazione su quello che potrebbe avvenire nella prossima puntata del Maurizio Costanzo Show, memori di quanto accadde quando Tommy si ritrovò sul palco insieme a Giorgia Meloni. Ma cosa avrà mai scatenato le preoccupazioni dei fan del vincitore del GF Vip? LEGGI ANCHE — Tommaso Zorzi e Alba Parietti inseparabili: cosa faranno sul palco del Maurizio Costanzo Show Sul palco del Maurizio Costanzo Show, Tommaso Zorzi è già salito con Giorgia ... Leggi su funweek (Di mercoledì 21 aprile 2021) Molti fan dihanno espresso qualche preoccupazione su quello che potrebbe avveniredel, memori di quanto accadde quando Tommy si ritrovò sul palco insieme a. Maavrà mai scatenato le preoccupazioni dei fan del vincitore del GF Vip? LEGGI ANCHE —e Alba Parietti inseparabili:faranno sul palco delSul palco delè già salito con...

