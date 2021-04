Martina Miliddi ha appeso sul muro della sua camera la maglia di Amici

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il ricordo diSenza dubbio una delle concorrenti più discusse e chiacchierate di20 è certamente. La ballerina infatti fin dal primo giorno all’internoscuola è stata presa di mira da Alessandra Celentano, che ha cercato in tutti i modi di metterle i bastoni tra le ruote. Ma non L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitcultura : Martina Miliddi irriconoscibile: dopo Amici 20 spunta una foto - Novella_2000 : Martina ha appeso sul muro della sua camera un ricordo speciale legato ad Amici (FOTO) #amici20 #martinamiliddi - amicixdrugs : RT @Loveisl29659016: MARTINA MILIDDI ORA SEI OBBLIGATA A FARE UNA COREOGRAFIA SU LOCA LOCA LOCA GRAZIE #AMICI20 - martieaka : RT @Loveisl29659016: MARTINA MILIDDI ORA SEI OBBLIGATA A FARE UNA COREOGRAFIA SU LOCA LOCA LOCA GRAZIE #AMICI20 - marti_aka_ : RT @Loveisl29659016: MARTINA MILIDDI ORA SEI OBBLIGATA A FARE UNA COREOGRAFIA SU LOCA LOCA LOCA GRAZIE #AMICI20 -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Miliddi

Nella scuola di Amici 20 tra Rosa Di Grazia eè nata un'amicizia molto speciale: come stanno adesso le cose? Come ben sapete, le due ballerine molto contestate da Alessandra Celentano , sono state entrambe eliminate dal serale. ...Certamente, una delle concorrenti che ha contribuito, per le sue continue discussioni con la maestra Alessandra Celentano , al successo del programma, è stata. La ballerina di latino ...Dopo l'eliminazione da Amici 20, Martina Miliddi appende al muro della sua camera la maglia che indossava all'interno della scuola.A colpire è stata l’iniziale freddezza di Aka7even, in disparte mentre gli altri allievi tentavano di consolare Martina. Abbiamo legato tanto tanto, c’è stato un rapporto molto stretto. Nel bene e nel ...