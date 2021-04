Maire Tecnimont, accordo nella Federazione Russa per sviluppo impianto polimeri biodegradabili (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Maire Tecnimont annuncia che le sue controllate NextChem e MET Development hanno firmato oggi un accordo con MC TAIF JSC (TAIF) per co-sviluppare un nuovo impianto di polimeri biodegradabili nella Repubblica del Tatarstan (Federazione Russa), utilizzando il know-how di NextChem e le capacità di project development di MET Development. TAIF è la più grande società di investimenti nel settore industriale in Tatarstan, attiva nei settori oil & gas, chimico, petrolchimico ed energia. In base all’accordo, TAIF e le controllate del Gruppo Maire Tecnimont valuteranno e considereranno congiuntamente l’opportunità dell’impianto di biopolimeri ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) –annuncia che le sue controllate NextChem e MET Development hanno firmato oggi uncon MC TAIF JSC (TAIF) per co-sviluppare un nuovodiRepubblica del Tatarstan (), utilizzando il know-how di NextChem e le capacità di project development di MET Development. TAIF è la più grande società di investimenti nel settore industriale in Tatarstan, attiva nei settori oil & gas, chimico, petrolchimico ed energia. In base all’, TAIF e le controllate del Gruppovaluteranno e considereranno congiuntamente l’opportunità dell’di bio...

Advertising

DividendProfit : Maire Tecnimont, accordo nella Federazione Russa per sviluppo impianto polimeri biodegradabili - SimplasticSrl : NextChem per impianto biopolimeri in Tatarstan La società del gruppo Maire Tecnimont, insieme alla consociata MET D… - polimerica_it : RT @PolimericaNews: Maire Tecnimont, attraverso le controllate NextChem e MET Development, ha siglato un accordo con MC TAIF JSC (TAIF) per… - PlasticaVerde : RT @PolimericaNews: Maire Tecnimont, attraverso le controllate NextChem e MET Development, ha siglato un accordo con MC TAIF JSC (TAIF) per… - Ca_Lato : RT @PolimericaNews: Maire Tecnimont, attraverso le controllate NextChem e MET Development, ha siglato un accordo con MC TAIF JSC (TAIF) per… -