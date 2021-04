Lotta, Europei 2021: Frank Chamizo è in finale per il bronzo nei -74 kg dello stile libero (Di mercoledì 21 aprile 2021) I ripescaggi sorridono a Frank Chamizo in apertura di terza giornata degli Europei di Lotta in corso a Varsavia, in Polonia: l’azzurro supera i due turni in programma ed in serata si giocherà la possibilità di conquistare il bronzo continentale nella categoria di peso olimpica dei -74 kg dello stile libero. Chamizo ha iniziato battendo agevolmente nel primo turno dei ripescaggi lo svizzero Marc Dietsche, sconfitto per superiorità tecnica con il punteggio di 12-1, con l’incontro che è stato interrotto dopo 2’34”. Il Lottatore azzurro ha così avuto accesso al secondo turno dei ripescaggi. Nell’ultima sfida prima della finale per il terzo posto Chamizo invece ha avuto a che fare con il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) I ripescaggi sorridono ain apertura di terza giornata deglidiin corso a Varsavia, in Polonia: l’azzurro supera i due turni in programma ed in serata si giocherà la possibilità di conquistare ilcontinentale nella categoria di peso olimpica dei -74 kgha iniziato battendo agevolmente nel primo turno dei ripescaggi lo svizzero Marc Dietsche, sconfitto per superiorità tecnica con il punteggio di 12-1, con l’incontro che è stato interrotto dopo 2’34”. Iltore azzurro ha così avuto accesso al secondo turno dei ripescaggi. Nell’ultima sfida prima dellaper il terzo postoinvece ha avuto a che fare con il ...

Lotta, Europei 2021: Frank Chamizo è in finale per il bronzo nei -74 kg dello stile libero I ripescaggi sorridono a Frank Chamizo in apertura di terza giornata degli Europei di lotta in corso a Varsavia, in Polonia: l'azzurro supera i due turni in programma ed in serata si giocherà la possi ...

