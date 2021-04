Juventus Parma 3-1: i bianconeri si rialzano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Juventus-Parma 3-1. I bianconeri riscattano la sconfitta di Bergamo battendo i gialloblù in rimonta. Vantaggio ospite con Brugman, poi doppietta di Alex Sandro prima del tris di De Light. Successo pesante per i campioni d’Italia che riconquistano il terzo posto e proseguono la corsa verso la Champions League. Continua, invece, l’agonia dei emiliani sempre più diretti verso la retrocessione. Quale sono state le scelte dei tecnici? Pirlo opera cinque cambi rispetto al match contro l’Atalanta: in porta c’è Buffon, davanti al quale agiscono Alex Sandro a sinistra, Danilo a destra, Bonucci e De Light in mezzo. A centrocampo, fuori Chiesa e Rabiot, ci sono Arthur e Bentancur in mezzo, con Mckennie e Cuadrado sulle corsie esterne. In avanti, Dybala e Ronaldo. Novità anche per D’Aversa che schiera Combi e non Sepe in porta, in difesa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021)3-1. Iriscattano la sconfitta di Bergamo battendo i gialloblù in rimonta. Vantaggio ospite con Brugman, poi doppietta di Alex Sandro prima del tris di De Light. Successo pesante per i campioni d’Italia che riconquistano il terzo posto e proseguono la corsa verso la Champions League. Continua, invece, l’agonia dei emiliani sempre più diretti verso la retrocessione. Quale sono state le scelte dei tecnici? Pirlo opera cinque cambi rispetto al match contro l’Atalanta: in porta c’è Buffon, davanti al quale agiscono Alex Sandro a sinistra, Danilo a destra, Bonucci e De Light in mezzo. A centrocampo, fuori Chiesa e Rabiot, ci sono Arthur e Bentancur in mezzo, con Mckennie e Cuadrado sulle corsie esterne. In avanti, Dybala e Ronaldo. Novità anche per D’Aversa che schiera Combi e non Sepe in porta, in difesa ...

