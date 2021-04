Harry non risolve nulla e abbandona la Regina: lei reagisce con una foto inedita (Di mercoledì 21 aprile 2021) Harry non è restato in Gran Bretagna per festeggiare il compleanno di sua nonna, la Regina Elisabetta che compie 95 anni. È nata infatti il 21 aprile 1926. Per Sua Maestà è il primo genetliaco, dopo 73 anni, senza suo marito Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile. Ma lei ha reagito condividendo sul profilo Instagram ufficiale della Corona condividendo una foto che la ritrae sorridente, contro ogni aspettativa. A meno di una settimana dai funerali del Duca di Edimburgo, Elisabetta si trova a “festeggiare” il suo 95esimo compleanno con evidentemente la tristezza nel cuore. Forse per la prima volta i sudditi hanno percepito il lato debole della Regina, da sempre imperscrutabile, la quale ha subito reagito pubblicando una sua immagine sorridente, a rassicurare le persone e la Famiglia Reale. Nonostante il grave lutto e ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 aprile 2021)non è restato in Gran Bretagna per festeggiare il compleanno di sua nonna, laElisabetta che compie 95 anni. È nata infatti il 21 aprile 1926. Per Sua Maestà è il primo genetliaco, dopo 73 anni, senza suo marito Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile. Ma lei ha reagito condividendo sul profilo Instagram ufficiale della Corona condividendo unache la ritrae sorridente, contro ogni aspettativa. A meno di una settimana dai funerali del Duca di Edimburgo, Elisabetta si trova a “festeggiare” il suo 95esimo compleanno con evidentemente la tristezza nel cuore. Forse per la prima volta i sudditi hanno percepito il lato debole della, da sempre imperscrutabile, la quale ha subito reagito pubblicando una sua immagine sorridente, a rassicurare le persone e la Famiglia Reale. Nonostante il grave lutto e ...

