Gazzetta: Inter, in arrivo gli stipendi di febbraio, a maggio altri 60 milioni (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Inter sta per saldare gli stipendi di febbraio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “A quel punto, in ogni caso, l’Inter avrà già saldato le mensilità di giocatori e staff tecnico relative al mese di febbraio. La dead line è infatti fissata a fine mese: in questi giorni sui conti di Lukaku e compagni arriverà un bonifico complessivo da circa 15 milioni lordi. In linea generale, poi, l’Inter pagherà entro la fine di maggio altre quattro mensilità. Subito dopo la fine del campionato, infatti, Zhang staccherà un assegno di 60 milioni lordi per gli stipendi di marzo e aprile, oltre agli arretrati relativi a novembre e dicembre, ovvero i due mesi per cui la società aveva raggiunto a gennaio un accordo con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’sta per saldare glidi. Lo scrive ladello Sport. “A quel punto, in ogni caso, l’avrà già saldato le mensilità di giocatori e staff tecnico relative al mese di. La dead line è infatti fissata a fine mese: in questi giorni sui conti di Lukaku e compagni arriverà un bonifico complessivo da circa 15lordi. In linea generale, poi, l’pagherà entro la fine dialtre quattro mensilità. Subito dopo la fine del campionato, infatti, Zhang staccherà un assegno di 60lordi per glidi marzo e aprile, oltre agli arretrati relativi a novembre e dicembre, ovvero i due mesi per cui la società aveva raggiunto a gennaio un accordo con ...

Advertising

Gazzetta_it : +++L'#Inter si tira fuori dalla #SuperLega: 'Il progetto allo stato attuale non è più ritenuto interessante+++ #SuperLega - Gazzetta_it : Juve, Inter e Milan sommerse dai debiti. E’ piena emergenza #Superlega - Gazzetta_it : Gli ex #Inter contro la #Superlega, Figo chiaro: 'Un disastro totale per il calcio' - napolista : Gazzetta: #Inter, in arrivo gli stipendi di febbraio, a maggio altri 60 milioni Subito dopo la fine del campionato… - CosmaiLuca : Milan fai come L Inter. Lascia la superleague -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Inter Politica, leggi, moral suasion: così l'Europa può dire stop alla Superlega ... che intanto perde pezzi (le sei inglesi e l'Inter si sono sfilate) addirittura dal primo metro. ... inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta ...

La Superlega è già finita. Si ritirano le sei squadre inglesi. 'Saluta' anche l'Inter Non siamo pi interessati . Poche parole ma incisive quelle espresse dai rappresentanti dell' Inter al termine della riunione che si tenuta nella nottata tra le dodici aventiniane. La Superlega gi nel passato. Il progetto presentato alla mezzanotte di due giorni fa gi al capolinea, con la ...

LIVE Inter - Le notizie di oggi | La diretta La Gazzetta dello Sport Cairo a Gazzetta: “Juve, Inter e Milan pensano solo ai loro interessi” "Juve, Inter e Milan pensano solo ai loro interessi". Queste le parole di Urbano Cairo al Corriere della Sera in edicola stamattina. Il presidente del Torino si sfoga con i ...

L'apertura della Gazzetta sulla Super League: "Superfuga!" "Superfuga!". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sulla Superlega. Si ritirano le 6 inglesi: crolla il piano ...

... che intanto perde pezzi (le sei inglesi e l'si sono sfilate) addirittura dal primo metro. ... inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte le pagelle diper la prima volta ...Non siamo pi interessati . Poche parole ma incisive quelle espresse dai rappresentanti dell'al termine della riunione che si tenuta nella nottata tra le dodici aventiniane. La Superlega gi nel passato. Il progetto presentato alla mezzanotte di due giorni fa gi al capolinea, con la ..."Juve, Inter e Milan pensano solo ai loro interessi". Queste le parole di Urbano Cairo al Corriere della Sera in edicola stamattina. Il presidente del Torino si sfoga con i ..."Superfuga!". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sulla Superlega. Si ritirano le 6 inglesi: crolla il piano ...