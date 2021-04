Galli preoccupato per le riaperture | ' Temo siano viste come un liberi tutti'

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La posizione della maggior parte dei virologi e infettivologi è pessimista per i contagi dopo ledecise dal governo a partire dal 26 aprile. L'infettivologo Massimoresponsabile di ...

Ultime Notizie dalla rete : Galli preoccupato

Adnkronos

L'infettivologo Massimoresponsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano non ... francamente, sono assai. E continuo ad esserlo". outstream Poi conclude: "Purtroppo ci ......necessario far vedere anche la carota oltre al bastone - spiega all'Adnkronos Salute Massimo, ... francamente, sono assai. E continuo ad esserlo'.L'infettivologo del Sacco di Milano: "E' chiaro che ci sono problemi economici e la gente è stanca, ma continuo a essere preoccupato" ...Riaperture dal 26 aprile? "E' chiaro che la gente è stanca, che ci sono enormi problemi economici e che è necessario far vedere anche la carota oltre al bastone - spiega all'Adnkronos Salute Massimo G ...