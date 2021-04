Freccia Vallone 2021 | Alejandro Valverde | “Questo risultato mi ha dato motivazione Non so ancora se continuerò per un altro anno”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Per l’ennesima voltaha dimostrato la teoria che l’età è soltanto un numero. A quasi 41 anni, che compirà domenica 25 aprile, il murciano hala gamba e il piglio giusto per dare del filo da torcere ai giovani del ciclismo di oggi. E l’ha fatto nuovamente vedere proprio pochi minuti fa, alla sua amatache l’ha visto trionfatore per cinque edizioni, e che nella giornata odierna gli ha regalato un terzo posto che vale oro. Risultati per lui, che forse forse lo stportando a non appendere così facilmente la bici al chiodo “Sono arrivato terzo, cosa di cui sono molto contento – ha dichiarato nel dopogara il campione del mondo di Innsbruck 2018 – Ma credo di avere le gambe per fare di più. Gli altri sono stati molto forti, dobbiamo congratularci ...

Anche da campione del mondo in carica, Julian Alaphilippe non rinuncia a ribadire il suo attuale dominio sulla, la fascinosa corsa belga che si conclude sul vertiginoso Muro di Huy dopo 193 chilometri sulle Ardenne. Il francese della Deceuninck - Quick Step ha colto il suo terzo successo nelle ...Terzain quattro anni per Julian, ripreso e superato Primoz Roglic all'ultimo respiro. Gran terzo posto dell'immarcescibile Alejandro Valverde, UAE (Hirschi, Pogacar, Ulissi) fuori per due ...Per l'ennesima volta Alejandro Valverde ha dimostrato la teoria che l'età è soltanto un numero. A quasi 41 anni, che compirà domenica 25 aprile, il murciano ha ancora la gamba e il piglio giusto per d ...ROMA.- Anche da campione del mondo in carica, Julian Alaphilippe non rinuncia a ribadire il suo attuale dominio sulla Freccia Vallone, la fascinosa corsa belga che si conclude sul vertiginoso Muro di ...