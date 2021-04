Dipendente metrò aggredito a martellate in stazione a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Un uomo, apparentemente squilibrato, è entrato nelladi Piazza Dante della metropolitana Linea 1 die, nonostante la presenza della guardia giurata, ha colpito alla testa con un martello l’agente didi servizio in quel momento”. A rendere noto l’episodio, accaduto ieri sera ed appreso dalla vittima, sono i sindacalisti dell’Usb, Marco Sansone e Adolfo Vallini. Il lavoratore è stato medicato dai medici del pronto soccorso dove è stato portato subito dopo l’aggressione. “Le stazioni e i mezzi pubblici – dichiara Vallini – dovrebbero ritornare a essere luoghi sicuri e non, come da tempo avviene in tutto il trasporto pubblico locale, teatri di violenza e terra di nessuno”. “Siamo costretti a ribadire lo stato di abbandono delle stazioni della metropolitana Linea 1 di ...