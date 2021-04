Amici: Raimondo Todaro su Canale 5, vuole riconquistare Francesca Tocca? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il celebre ballerino di latinoamericano Raimondo Todaro, è stato ospite di Maria De Filippi ad ”Amici”, su Canale 5. Il ragazzo, che è noto al mondo della tv per la sua partecipazione da professionista al programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, ”Ballando con le stelle”, ha giudicato dei ballerini. Ha fatto una classifica L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il celebre ballerino di latinoamericano, è stato ospite di Maria De Filippi ad ””, su5. Il ragazzo, che è noto al mondo della tv per la sua partecipazione da professionista al programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, ”Ballando con le stelle”, ha giudicato dei ballerini. Ha fatto una classifica L'articolo

Advertising

Giornaleditalia : Amici 2021, Raimondo Todaro torna per riconquistare Francesca Tocca? - blogtivvu : Raimondo Todaro ad #Amici20 per riconquistare ex moglie? Il gossip - GiuseppeporroIt : Raimondo Todaro, dietro il suo ingresso ad Amici si cela la voglia di un riavvicinamento con Francesca Tocca?… - zazoomblog : Raimondo Todaro ad Amici ritorno di fiamma con Francesca Tocca? “Siamo molto uniti” lo scoop - #Raimondo #Todaro… - zazoomblog : Raimondo Todaro ad Amici per riconquistare Francesca Tocca? Il gossip - #Raimondo #Todaro #Amici -