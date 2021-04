50 mila persone spostano domicilio e medico nel Lazio: "Così ci vacciniamo prima" (Di mercoledì 21 aprile 2021) “La notizia dei 50 mila frontalieri del vaccino è un riconoscimento per la qualità del nostro lavoro, mentre in altre parti d’Italia hanno faticato anche ad aprire le prenotazioni”. Sono le parole dell’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, in merito al fatto, come si legge in un articolo del quotidiano Il Messaggero, che in meno di un mese già 50mila persone in Italia hanno chiesto domicilio e un medico di base nella regione guidata da Nicola Zingaretti per farsi vaccinare prima. “Noi, come fatto in passato con chi veniva a curarsi nei nostri ospedali per il Covid, accogliamo tutti - aggiunge subito D’Amato. Per carità... Però non vorrei casi di emuLazione, di altri viaggi della speranza, perché le dosi dei vaccini sono poche e vengono ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) “La notizia dei 50frontalieri del vaccino è un riconoscimento per la qualità del nostro lavoro, mentre in altre parti d’Italia hanno faticato anche ad aprire le prenotazioni”. Sono le parole dell’assessore alla Sanità delAlessio D’Amato, in merito al fatto, come si legge in un articolo del quotidiano Il Messaggero, che in meno di un mese già 50in Italia hanno chiestoe undi base nella regione guidata da Nicola Zingaretti per farsi vaccinare. “Noi, come fatto in passato con chi veniva a curarsi nei nostri ospedali per il Covid, accogliamo tutti - aggiunge subito D’Amato. Per carità... Però non vorrei casi di emune, di altri viaggi della speranza, perché le dosi dei vaccini sono poche e vengono ...

rtl1025 : ?? 'Se è possibile accedere in uno #stadio con 16 mila persone per il calcio deve essere possibile anche per un conc… - Agenzia_Ansa : 'Se è possibile accedere in uno stadio con 16 mila persone per il calcio deve essere possibile anche per un concert… - rtl1025 : 'Se è possibile accedere in uno #stadio con 16 mila persone per il #calcio deve essere possibile anche per un… - HuffPostItalia : 50 mila persone spostano domicilio e medico nel Lazio: 'Così ci vacciniamo prima' - severusmagiustu : @PuggioniTonio Nessuno si sta dimenticando niente. Aprire i ristoranti a cena e pensare che la gente torni a casa a… -

Ultime Notizie dalla rete : mila persone Digital Magics approva il primo bilancio di sostenibilità ...per 353 Mila Euro. Di rilievo è l'impatto sociale di Digital Magics sul territorio: nel 2020 sono state sostenute 69 società corrispondenti a un numero di addetti stimato di quasi 700 persone (FTE) ...

Reddito di emergenza 2021, ultimi giorni per la domanda Inps. Requisiti e pagamenti Una richiesta che solamente nei primi 2 giorni ha fatto registrare 160 mila domande . Quando e come ... in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid e alle persone che hanno terminato di ...

Vaccini: Piemonte, oggi inoculato a 24 mila persone Agenzia ANSA Vaccinazioni over 80, in Toscana due giorni di accesso “libero” Mercoledì 21 e giovedì 22 aprile le persone con più di 80 anni potranno accedere liberamente e senza prenotazione alla somministrazione del vaccino nell'hub toscano a loro più vicino ...

50 mila persone spostano domicilio e medico nel Lazio: "Così ci vacciniamo prima" “La notizia dei 50 mila frontalieri del vaccino è un riconoscimento per la qualità del nostro lavoro, mentre in altre parti d’Italia hanno faticato anche ad aprire le prenotazioni”. Sono le parole del ...

...per 353Euro. Di rilievo è l'impatto sociale di Digital Magics sul territorio: nel 2020 sono state sostenute 69 società corrispondenti a un numero di addetti stimato di quasi 700(FTE) ...Una richiesta che solamente nei primi 2 giorni ha fatto registrare 160domande . Quando e come ... in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid e alleche hanno terminato di ...Mercoledì 21 e giovedì 22 aprile le persone con più di 80 anni potranno accedere liberamente e senza prenotazione alla somministrazione del vaccino nell'hub toscano a loro più vicino ...“La notizia dei 50 mila frontalieri del vaccino è un riconoscimento per la qualità del nostro lavoro, mentre in altre parti d’Italia hanno faticato anche ad aprire le prenotazioni”. Sono le parole del ...