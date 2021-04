Vaccini, in Usa colossi del web e tv alleati con il governo per convincere gli indecisi. E in Italia? La campagna non è mai partita. “Da Draghi troppi silenzi, serve una voce” (Di martedì 20 aprile 2021) Quando martedì scorso le autorità sanitarie degli Stati Uniti hanno raccomandato di sospendere il vaccino Johnson&Johnson dopo aver accertato sei casi di trombosi rara su 6,85 milioni di dosi inoculate, in meno di 24 ore i principali canali social del governo federale hanno rilanciato un breve video per rassicurare i cittadini. 2 minuti e 16 secondi in cui l’immunologo di fama mondiale Anthony Fauci, il volto dell’America nella lotta al Covid, risponde ai dubbi e spiega che lo stop serve “per indagare un po’ più a fondo” su un evento estremamente raro – che non intacca “efficacia e benefici” del siero – e per indicare al personale medico come comportarsi nel caso in cui i pazienti manifestino certi sintomi. La clip in realtà è solo la punta dell’iceberg di una strategia di comunicazione di massa sui Vaccini che negli Usa è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Quando martedì scorso le autorità sanitarie degli Stati Uniti hanno raccomandato di sospendere il vaccino Johnson&Johnson dopo aver accertato sei casi di trombosi rara su 6,85 milioni di dosi inoculate, in meno di 24 ore i principali canali social delfederale hanno rilanciato un breve video per rassicurare i cittadini. 2 minuti e 16 secondi in cui l’immunologo di fama mondiale Anthony Fauci, il volto dell’America nella lotta al Covid, risponde ai dubbi e spiega che lo stop“per indagare un po’ più a fondo” su un evento estremamente raro – che non intacca “efficacia e benefici” del siero – e per indicare al personale medico come comportarsi nel caso in cui i pazienti manifestino certi sintomi. La clip in realtà è solo la punta dell’iceberg di una strategia di comunicazione di massa suiche negli Usa è ...

Advertising

repubblica : ?? Vaccini, Usa chiedono sospensione Johnson&Johnson dopo trombosi sospette - MediasetTgcom24 : Milano, 26enne ricoverata con trombosi cerebrale dopo vaccino #covid - ItalyMFA : In occasione dei 160 anni di relazioni diplomatiche????????, Min @luigidimaio ha avuto un incontro particolarmente cord… - frenkevita : RT @fattoquotidiano: Vaccini, in Usa colossi del web e tv alleati con il governo per convincere gli indecisi. E in Italia? La campagna non… - ElenaLhasa : RT @fattoquotidiano: Vaccini, in Usa colossi del web e tv alleati con il governo per convincere gli indecisi. E in Italia? La campagna non… -