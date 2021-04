Tornano le zone gialle. Ecco cosa prevede la bozza del prossimo decreto. Sarà in vigore fino al 31 luglio. Riaprono piscine e palestre (Di martedì 20 aprile 2021) Tornano le zone gialle e arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tra le Regioni. È quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge che dovrebbe approdare domani in Consiglio dei ministri. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile, come anticipato la scorsa settimana dal governo (qui il video della conferenza stampa di Draghi e Speranza), dovrebbero rimanere in vigore fino al 31 luglio. A decorrere dal 15 maggio, secondo quanto prevede la bozza dl, sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 aprile 2021)lee arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tra le Regioni. È quantoladel nuovolegge che dovrebbe approdare domani in Consiglio dei ministri. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile, come anticipato la scorsa settimana dal governo (qui il video della conferenza stampa di Draghi e Speranza), dovrebbero rimanere inal 31. A decorrere dal 15 maggio, secondo quantoladl, sono consentite le attività diall’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato ...

Advertising

fattoquotidiano : NUOVO DECRETO COVID, ECCO LA BOZZA Tornano le zone gialle, arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tr… - repubblica : Nuovo decreto di Draghi sulle riaperture: dal 26 aprile tornano le regioni gialle, pass per spostarsi, Dad fino al… - LegaSalvini : #RIAPERTURE, TORNANO LE ZONE GIALLE: RISTORANTI APERTI LA SERA. LEGA: 'LA LIBERAZIONE' - _Iettaga : Tante cose non mi tornano ma questa è in particolare: DAL 26 APRILE Confermato il coprifuoco alle 22 ma consentit… - AnnaMariaCastel : RT @patrikscaria62: @AnnaMariaCastel un' amica esercente mi confida : Sai Patrik.. non mi vergogno dirlo.. sul conto mi son rimasti 40 eur… -