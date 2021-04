Superlega, Kroos non ha dubbi: “Sarebbe un buon momento per smettere di giocare” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Parola a Toni Kross.Superlega, Henderson scuote il Liverpool e non solo: chiamati a raccolta i capitani della Premier LeagueIn questi giorni travagliati a causa della nascita della Superlega, numerosi addetti ai lavori stanno esprimendo un parere su questa nuova competizione che rivoluzionerebbe il modo di concepire il calcio. Anche il centrocampista tedesco del Real Madrid ha espresso la propria opinione intervenendo in un noto podcast tedesco chiamato Einfach mal Luppen. Di seguito, le dichiarazioni di Toni Kroos.Roma, il club rinnega la Superlega: “Disapproviamo questo sistema chiuso e legato al denaro”"Purtroppo non spetta a noi giocatori decidere. Siamo burattini della FIFA e della UEFA. Se ci fosse un'unione di giocatori, non giocheremmo una Nations League o una Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. Queste ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Parola a Toni Kross., Henderson scuote il Liverpool e non solo: chiamati a raccolta i capitani della Premier LeagueIn questi giorni travagliati a causa della nascita della, numerosi addetti ai lavori stanno esprimendo un parere su questa nuova competizione che rivoluzionerebbe il modo di concepire il calcio. Anche il centrocampista tedesco del Real Madrid ha espresso la propria opinione intervenendo in un noto podcast tedesco chiamato Einfach mal Luppen. Di seguito, le dichiarazioni di Toni.Roma, il club rinnega la: “Disapproviamo questo sistema chiuso e legato al denaro”"Purtroppo non spetta a noi giocatori decidere. Siamo burattini della FIFA e della UEFA. Se ci fosse un'unione di giocatori, non giocheremmo una Nations League o una Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. Queste ...

