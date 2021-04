Superlega, Fifa avverte i club: "Pagherete per questo" (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - I club della Superlega pagheranno dazio. "Se alcuni eletti scelgono di andare per la loro strada devono pagare le conseguenze delle proprie scelte di cui sono responsabili. Concretamente cosa vuol dire, siete dentro o siete fuori? Non si può stare a metà, pensateci bene tutti", dice Gianni Infantino, presidente della Fifa, esprimendosi nei confronti dei 12 club che hanno creato il nuovo torneo. "C'è molto da buttar via per un gioco finanziario a breve termine di qualcuno. Le persone ci devono pensare veramente attentamente assumendosi le proprie responsabilità", aggiunge. "Voglio essere estremamente chiaro, la Fifa è una organizzazione costruita sui veri valori dello sport e non possiamo che condannare con forza la creazione di una Superlega, che è un qualcosa di chiuso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Idellapagheranno dazio. "Se alcuni eletti scelgono di andare per la loro strada devono pagare le conseguenze delle proprie scelte di cui sono responsabili. Concretamente cosa vuol dire, siete dentro o siete fuori? Non si può stare a metà, pensateci bene tutti", dice Gianni Infantino, presidente della, esprimendosi nei confronti dei 12che hanno creato il nuovo torneo. "C'è molto da buttar via per un gioco finanziario a breve termine di qualcuno. Le persone ci devono pensare veramente attentamente assumendosi le proprie responsabilità", aggiunge. "Voglio essere estremamente chiaro, laè una organizzazione costruita sui veri valori dello sport e non possiamo che condannare con forza la creazione di una, che è un qualcosa di chiuso, ...

