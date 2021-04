Superlega: dal calcio alla politica (Di martedì 20 aprile 2021) È nata la Superlega, un torneo esclusivo organizzato da 12 tra i club più ricchi e potenti del calcio mondiale. Il risultato? Un terremoto che ha colpito non solo il mondo del calcio, ma anche il panorama politico europeo: Johnson, Macron, Draghi e Orban si sono detti contrari, schierandosi con chi ritiene questo progetto una negazione dei valori fondanti dell’UE. Commissione europea in posizione attendista. Draghi, Johnson, Macron e Orban contro la Superlega In prima linea per salvaguardare la funzione sociale del calcio, Mario Draghi si schiera in modo netto e commenta così la notizia: “Il governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto Superlega calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021) È nata la, un torneo esclusivo organizzato da 12 tra i club più ricchi e potenti delmondiale. Il risultato? Un terremoto che ha colpito non solo il mondo del, ma anche il panorama politico europeo: Johnson, Macron, Draghi e Orban si sono detti contrari, schierandosi con chi ritiene questo progetto una negazione dei valori fondanti dell’UE. Commissione europea in posizione attendista. Draghi, Johnson, Macron e Orban contro laIn prima linea per salvaguardare la funzione sociale del, Mario Draghi si schiera in modo netto e commenta così la notizia: “Il governo segue con attenzione il dibattito intorno al progettoe sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee ...

Advertising

MatteoPedrosi : Nel frattempo, i tifosi del #Liverpool ????: “Noi, insieme ad altri gruppi della Kop, rimuoveremo le nostre bandiere… - capuanogio : Nel progetto #Superlega previsto anche un meccanismo di solidarietà che dirotterà fondi fuori dal sistema per 10 mi… - capuanogio : I club della #Superlega saranno messi fuori dai campionati a partire dal prossimo mese di agosto. Venerdì la #Uefa… - gargantuuuu : @Fabiokarate1987 @ZZiliani Sono Juventino perciò anche a me piacerebbe la. Superlega ma se sei fuori dalla FIFA sei… - marino29b : RT @kiara86769608: Chi oggi lavora per realizzare il progetto della Superlega e persegue una logica elitaria che prescinde dalla qualità de… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega dal Perez: "Cristiano Ronaldo non tornerà al Real, gli voglio bene ma non avrebbe senso" La Superlega , ma non solo. Tanti gli argomenti trattati da Florentino Perez nella lunga intervista a ... Soprattutto dopo l'esonero di José Mourinho dal Tottenham: ' Zidane è il migliore allenatore che ...

Infantino: 'La Fifa è contro la Superlega' Come Fifa, possiamo soltanto disapprovare la Superlega : è un negozio chiuso, una fuga dalle attuali istituzioni, dalle leghe e dalle associazioni. È fuori dal sistema. Non c'è alcun dubbio sulla ...

Superlega europea: cos'è e perché nasce LA NAZIONE Superlega, Infantino: “Non possiamo che essere contro” Le parole del presidente della FIFA Infantino nel corso del congresso UEFA che sta andando in scena questa mattina.

Superlega, De Laurentiis stupito dalla Juventus resta in silenzio Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati Ogni tanto una smorfia e pure qualche sorriso. Ha ascoltato gli interventi dei suoi colleghi, le invettive di Cairo ...

La, ma non solo. Tanti gli argomenti trattati da Florentino Perez nella lunga intervista a ... Soprattutto dopo l'esonero di José MourinhoTottenham: ' Zidane è il migliore allenatore che ...Come Fifa, possiamo soltanto disapprovare la: è un negozio chiuso, una fuga dalle attuali istituzioni, dalle leghe e dalle associazioni. È fuorisistema. Non c'è alcun dubbio sulla ...Le parole del presidente della FIFA Infantino nel corso del congresso UEFA che sta andando in scena questa mattina.Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati Ogni tanto una smorfia e pure qualche sorriso. Ha ascoltato gli interventi dei suoi colleghi, le invettive di Cairo ...