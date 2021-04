Superlega, Ceferin: “Difficile credere al livello di immoralità di alcune persone”. Perez, “Lo facciamo per salvare il calcio” (Di martedì 20 aprile 2021) Ceferin contro la Superlega: “Non venderemo il calcio alla sporca dozzina”. Florentino Perez: “Non è un campionato per ricchi”. Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin è tornato a parlare della nascita della Superlega senza risparmiare critiche ai club fondatori. La posizione della UEFA è chiara: ostacolare la nascita della nuova competizione. Superlega, Ceferin: “Il calcio non sarà venduto alla sporca dozzina” Ceferin, che ha espresso un giudizio durissimo su Andrea Agnelli, commenta la nascita della Superlega parlando di immoralità e di persone senza rispetto per i propri tifosi, visti solo come consumatori. Il numero uno della Uefa ha assicurato che il ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021)contro la: “Non venderemo ilalla sporca dozzina”. Florentino: “Non è un campionato per ricchi”. Il presidente della Uefa Aleksanderè tornato a parlare della nascita dellasenza risparmiare critiche ai club fondatori. La posizione della UEFA è chiara: ostacolare la nascita della nuova competizione.: “Ilnon sarà venduto alla sporca dozzina”, che ha espresso un giudizio durissimo su Andrea Agnelli, commenta la nascita dellaparlando die disenza rispetto per i propri tifosi, visti solo come consumatori. Il numero uno della Uefa ha assicurato che il ...

