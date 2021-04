Speranza ha fatto troppe cose sbagliate: perché la mozione di sfiducia di FdI è un atto dovuto (Di martedì 20 aprile 2021) Solo dopo 48 ore dal lancio sono state superate le 100.000 firme e quindi ciò significa che tantissimi italiani chiedono a gran voce le dimissioni dell’inadeguato ministro Roberto Speranza. La mozione di sfiducia nei confronti di un Ministro inadeguato nel ricoprire l’importante e delicato incarico di Ministro della Salute è un atto dovuto per Fratelli d’Italia, che denuncia da tempo l’incompetenza di Speranza. Speranza ha fatto troppe scelte sbagliate Ci hanno dato degli irresponsabili, come fosse lesa maestà. Questa presa di posizione mette paura. Stiamo diventando come un Paese del Sudamerica in cui non si possono neanche chiedere le dimissioni di un ministro. Io ritengo che non sia accettabile che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 aprile 2021) Solo dopo 48 ore dal lancio sono state superate le 100.000 firme e quindi ciò significa che tantissimi italiani chiedono a gran voce le dimissioni dell’inadeguato ministro Roberto. Ladinei confronti di un Ministro inadeguato nel ricoprire l’importante e delicato incarico di Ministro della Salute è unper Fratelli d’Italia, che denuncia da tempo l’incompetenza dihascelteCi hanno dato degli irresponsabili, come fosse lesa maestà. Questa presa di posizione mette paura. Stiamo diventando come un Paese del Sudamerica in cui non si possono neanche chiedere le dimissioni di un ministro. Io ritengo che non sia accettabile che ...

