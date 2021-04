Ristoranti al chiuso non riaprono | i gestori dei locali | ' Siamo discriminati'

(Di martedì 20 aprile 2021) ' Non capiamo perché, ad esempio, nei mezzi pubblici, nei centri commerciali o nei supermercati si può stare e neino. Noi, comunque, da giugno in poi abbiamo lavorato seguendo un ...

Advertising

alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - matteosalvinimi : Raddoppio soldi per Partite Iva e imprese, da 20 a 40 mld. Fatto. Riapertura bar, ristoranti, attività sportive, ec… - the_mindflayer : RT @giorgiogilestro: Un paio di aggiornamenti dagli UK. Siamo a 33 milioni di vaccinati e la vita ritorna lentamente verso la normalità: mo… - martamacbeal : RT @giorgiogilestro: Un paio di aggiornamenti dagli UK. Siamo a 33 milioni di vaccinati e la vita ritorna lentamente verso la normalità: mo… - Miti_Vigliero : RT @MMmarco0: Anche oggi altri 390 morti ma si parla soltanto di: ?? Riaperture ?? Rimozione coprifuoco ?? Aprire i ristoranti anche al chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti chiuso

ilmessaggero.it

' Non capiamo perché, ad esempio, nei mezzi pubblici, nei centri commerciali o nei supermercati si può stare e neino. Noi, comunque, da giugno in poi abbiamo lavorato seguendo un protocollo che abbiamo applicato rigorosamente e nessun problema è stato registrato ', ha continuato. Poi, un appello al ......in zona gialla anche ia pranzo e cena 'con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto'. Mentre dal 1 giugno potranno aprire, solo a pranzo, anche i locali che hanno spazi al. La ...Dal 26 aprile riapriranno i ristoranti, anche a cena, coi limiti del servizio all'aperto e del coprifuoco. Ci si potrà anche nuovamente spostare tra ...Ristoranti aperti anche al chiuso, coprifuoco posticipato alle 23 e sostegni alla categoria. Questo quanto contiene una mozione presentata da Giulio Gallera e approvata dal Consiglio regionale della L ...