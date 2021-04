Riapertura stadi, Costa riapre uno spiraglio: “Possibile riflessione sulla A” (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, è tornato sul tema Riapertura degli stadi in un’intervista rilasciata a Cusano Italia Tv. Facendo riferimento all’11 giugno, data in cui prenderanno il via gli Europei di calcio con gara d’esordio all’Olimpico, ha lasciato filtrare un certo ottimismo sulla possibilità di vedere gli impianti italiani riaperti per gli ultimi due turni di campionato e la finale di coppa Italia: “Se siamo in grado di garantire il 25% degli spettatori l’11 giugno per gli Europei, bisognerebbe fare una riflessione anche sulla finale di Coppa Italia (19 maggio) e sulle ultime due giornate di campionato (16 maggio e 23 maggio) con un’affluenza del 15%”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sottosegretario alla Salute, Andrea, è tornato sul temadegliin un’intervista rilasciata a Cusano Italia Tv. Facendo riferimento all’11 giugno, data in cui prenderanno il via gli Europei di calcio con gara d’esordio all’Olimpico, ha lasciato filtrare un certo ottimismopossibilità di vedere gli impianti italiani riaperti per gli ultimi due turni di campionato e la finale di coppa Italia: “Se siamo in grado di garantire il 25% degli spettatori l’11 giugno per gli Europei, bisognerebbe fare unaanchefinale di Coppa Italia (19 maggio) e sulle ultime due giornate di campionato (16 maggio e 23 maggio) con un’affluenza del 15%”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

