"Nodo alla gola", un Hitchcock d'annata che non nasconde l'origine teatrale (Di martedì 20 aprile 2021) Nodo alla gola TV2000 ore 23.10. Con James Stewart, Farley Granger e John Dall. Regia di Alfred Hitchcock. Produzione USA 1948. Durata: 1 ora e 20 minuti LA TRAMA Due giovani uccidono un compagno di università. Poi nascondono il cadavere in una cassapanca. Qualche ora dopo sulla stessa cassapanca allestiscono un cocktail dove sono stati invitati amici e parenti anche del defunto (persino la fidanzata). Uno dei due è comprensibilmente agitato e sempre sul punto di soccombere alla tensione. L'altro invece sembra godere della situazione e anzi s'imbarca in teorizzazioni sul "diritto di uccidere" che hanno gli esseri superiori nei confronti degli inferiori. In altre parole da studenti si imbottirono delle teorie superomistiche di Federico Nietzsche. E' presente però un loro ex professore che ...

