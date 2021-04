Lorenzo Musetti: “Partita aperta con Auger-Aliassime: è il futuro del tennis, spero di esserci anche io” (Di martedì 20 aprile 2021) Lorenzo Musetti ha sconfitto Feliciano Lopez con un netto 6-4, 6-3 e si è così qualificato al secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona. Il giovane tennista italiano scenderà in campo domani per affrontare il forte canadese Felix Auger-Aliassime. Si preannuncia una contesa vibrante per il 19enne toscano, attuale numero 87 del ranking ATP, chiamato a sfidare il numero 20 al mondo. L’azzurro ha comunque tutte le carte in regola per giocarsela alla pari sulla terra rossa catalana e tentare di approdare agli ottavi di finale contro Denis Shapovalov. Lorenzo Musetti ha parlato ai microfoni di Ubitennis: “Le palline sono molto dure e sul campo si scivola parecchio, ma è un bellissimo torneo davvero ben organizzato. Oggi è stata una ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021)ha sconfitto Feliciano Lopez con un netto 6-4, 6-3 e si è così qualificato al secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona. Il giovaneta italiano scenderà in campo domani per affrontare il forte canadese Felix. Si preannuncia una contesa vibrante per il 19enne toscano, attuale numero 87 del ranking ATP, chiamato a sfidare il numero 20 al mondo. L’azzurro ha comunque tutte le carte in regola per giocarsela alla pari sulla terra rossa catalana e tentare di approdare agli ottavi di finale contro Denis Shapovalov.ha parlato ai microfoni di Ubi: “Le palline sono molto dure e sul campo si scivola parecchio, ma è un bellissimo torneo davvero ben organizzato. Oggi è stata una ...

Advertising

WeAreTennisITA : Un gioco da ragazzi ?????? Lorenzo Musetti supera il primo turno del torneo di Barcellona battendo facilmente Felicia… - WeAreTennisITA : Musetti, Sinner e Mager oggi in campo ???? A Barcellona Lorenzo Musetti sfida Feliciano Lopez (12:30), Sinner esordi… - SuperTennisTv : ???? A Barcellona Lorenzo Musetti fa il suo debutto battendo lo spagnolo Lopez per 6-4 6-3! #tennis #bcnopenbs - MariaV75811 : RT @WeAreTennisITA: Musetti, Sinner e Mager oggi in campo ???? A Barcellona Lorenzo Musetti sfida Feliciano Lopez (12:30), Sinner esordirà c… - sportli26181512 : Atp 500 Barcellona, Sinner sfida Gersimov. Musetti supera Lopez: A Barcellona Jannik si confronta per la prima volt… -