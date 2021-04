Libri | ' Il Margine' | nasce un nuovo marchio editoriale Erickson 2

(Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) - Tra i primi titoli in uscita, a maggio 2021, Vito Mancuso e Guido Rispoli con "La bellezza, la legge e Dio"; Marco Dallari con "La zattera della bellezza"; Maurizio Carta con "Città aumentate"; Fabio Folgheraiter con "Orsola"; Eva Hoffman con "La lingua del tempo"; Steven Johnson con "La moglie di Darwin"; Thomas More con "Utopia"; "Elisabetta Tiveron e Cristiano Dorigo con "Frattempi moderni". Spiega il direttoreFabio Di Pietro: "Abbiamo provato a trasferire l'entusiasmo e l'eccitazione della scoperta nei. Rendere concrete queste idee, mettendole al centro, è la sfida di questo". E il responsabile Area Cultura e Società Federico Zappini aggiunge: "Ilè incontro e ricerca. Incontro perché lì su ...

Roma, 20 apr.- (Adnkronos) – Debutta Il Margine, un nuovo marchio editoriale Erickson, dedicato alla saggistica e alla narrativa, che "si propone di aprire nuovi orizzonti con libri in grado di coniugare teoria e pratica, libri come strumenti di ...