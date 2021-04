Le previsioni meteo di mercoledì 21 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) – Instabile sulle regioni settentrionali con rovesci sparsi. Nuvole sparse al Centro, nubi in transito al Sud. – Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Nord – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali con possibili rovesci sparsi Instabile al Nord con piogge sul quadrante occidentale. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 18 gradi. Centro – Nuvole e rovesci sparsi su Sardegna e Toscana, cielo in prevalenza sereno sul versante adriatico Condizioni di marcata instabilità anche al Centro con nuvole e rovesci su Sardegna e Toscana. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul versante adriatico. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Sud – Nuvole sparse ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021) – Instabile sulle regioni settentrionali con rovesci sparsi. Nuvole sparse al Centro, nubi in transito al Sud. – Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Nord – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali con possibili rovesci sparsi Instabile al Nord con piogge sul quadrante occidentale. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 18 gradi. Centro – Nuvole e rovesci sparsi su Sardegna e Toscana, cielo in prevalenza sereno sul versante adriatico Condizioni di marcata instabilità anche al Centro con nuvole e rovesci su Sardegna e Toscana. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul versante adriatico. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Sud – Nuvole sparse ...

