Lauren Graham firmerà lo script del film Field Notes on Love

L'attrice Lauren Graham firmerà la sceneggiatura del film Field Notes on Love, progetto che avrà come protagonisti Jordan Fisher e Dove Cameron. Lauren Graham firmerà l'adattamento cinematografico di Field Notes on Love insieme alla scrittrice Jennifer E. Smith e i protagonisti del film saranno Dove Cameron e Jordan Fisher. Il progetto verrà prodotto da Warner Bros e HBO Max e nel team della produzione ci sarà anche Jennifer Davisson di Appian Way. Nel romanzo Field Notes on Love, Hugo viene lasciato dalla sua fidanzata poco prima di un viaggio a lungo pianificato attraverso gli stati americani.

