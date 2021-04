Covid, i Carabinieri continuano a morire. Una moglie ed un figlio di 16 anni restano soli (Di martedì 20 aprile 2021) Il Comandante della stazione dei Carabinieri di Peschiera Borromeo, Stefano Capenti, è morto a 47 anni a causa del Covid. Un altro grave lutto colpisce l’Arma dei Carabinieri. Dopo la scomparsa del Maresciallo Baldassarre Nero, ucciso dal Covid a 49 anni pochi giorni prima che la stessa sorte toccasse anche al padre Agostino, anche il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 20 aprile 2021) Il Comandante della stazione deidi Peschiera Borromeo, Stefano Capenti, è morto a 47a causa del. Un altro grave lutto colpisce l’Arma dei. Dopo la scomparsa del Maresciallo Baldassarre Nero, ucciso dala 49pochi giorni prima che la stessa sorte toccasse anche al padre Agostino, anche il L'articolo proviene da Leggilo.org.

