Ascolti tv lunedì 19 aprile 2021: La fuggitiva, l’Isola dei Famosi, Report, Fast & Furious 6, dati Auditel e share (Di martedì 20 aprile 2021) Ascolti Tv lunedì 19 aprile 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv lunedì 19 aprile 2021: dati di Ascolti di ieri in prima serata Ieri sera, 19 aprile 2021, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i dati di ascolto per la serata di ieri, lunedì 19 aprile. Ieri sera su Rai gli altri due episodi della fiction La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021)Tv19. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv19didi ieri in prima serata Ieri sera, 19, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 idi ascolto per la serata di ieri,19. Ieri sera su Rai gli altri due episodi della fiction La ...

Advertising

CorriereCitta : #Ascoltitv lunedì 19 aprile 2021: La fuggitiva, l'Isola dei Famosi, Report, Fast & Furious 6, dati Auditel e share - durso_club : RT @pomeriggio5: Come tutti i lunedì, ecco la super moka di @carmelitadurso per ringraziarvi degli ascolti di @domenicalive! ?? Oggi #caffe… - FanpageLadurso : RT @pomeriggio5: Come tutti i lunedì, ecco la super moka di @carmelitadurso per ringraziarvi degli ascolti di @domenicalive! ?? Oggi #caffe… - MICIO7BEAR : RT @pomeriggio5: Come tutti i lunedì, ecco la super moka di @carmelitadurso per ringraziarvi degli ascolti di @domenicalive! ?? Oggi #caffe… - LuigiEs_ : RT @pomeriggio5: Come tutti i lunedì, ecco la super moka di @carmelitadurso per ringraziarvi degli ascolti di @domenicalive! ?? Oggi #caffe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì Una vita, trame Spagna: Marcia arrestata poco prima di lasciare Acacias con Santiago ... la soap opera scritta da Aurora Guerra campione di ascolti delle reti Mediaset. Le trame delle ... si ricorda che Una vita è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:10 su Canale 5. Segui la nostra ...

Alberto Matano fa un appello sui social "Sono ad un bivio ? aiutatemi ?",, il web risponde in massa Gli ascolti hanno premiato Alberto ed i telespettatori lo amano e lo seguono sempre con grande affetto. Il programma va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ebbene, proprio nella mattinata ...

Ascolti tv lunedì 19 aprile: La fuggitiva, Isola dei Famosi 2021, Report TPI ... la soap opera scritta da Aurora Guerra campione didelle reti Mediaset. Le trame delle ... si ricorda che Una vita è in onda daal venerdì dalle ore 14:10 su Canale 5. Segui la nostra ...Glihanno premiato Alberto ed i telespettatori lo amano e lo seguono sempre con grande affetto. Il programma va in onda tutti i giorni dalal venerdì. Ebbene, proprio nella mattinata ...