Uomini e Donne, Roberta Di Padua commenta le voci sulla gravidanza (Di lunedì 19 aprile 2021) Nonostante le voci riguardanti una possibile rottura, la coppia di Uomini e Donne formata da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua non solo sta ancora insieme, ma pare vada d’amore e d’accorso. I due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi hanno trascorso l’ultimo weekend insieme e sono apparsi sereni e affiatati. Hanno infatti pubblicato diverse storie sui vari profili Instagram e hanno spiegato che quelle che circolavano erano solo voci prive di fondamenta. Non solo, perché Roberta ha commentato una notizia circolata anch’essa in rete negli ultimi giorni e riguardante il suo presunto stato d’attesa. “Precisiamo una cosa”, ha chiosato la dama sempre su Instagram. “Ho il ciclo!” ha dichiarato ridendo e mettendo a tacere una volta per tutte i ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 aprile 2021) Nonostante leriguardanti una possibile rottura, la coppia diformata da Riccardo Guarnieri eDinon solo sta ancora insieme, ma pare vada d’amore e d’accorso. I due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi hanno trascorso l’ultimo weekend insieme e sono apparsi sereni e affiatati. Hanno infatti pubblicato diverse storie sui vari profili Instagram e hanno spiegato che quelle che circolavano erano soloprive di fondamenta. Non solo, perchéhato una notizia circolata anch’essa in rete negli ultimi giorni e riguardante il suo presunto stato d’attesa. “Precisiamo una cosa”, ha chiosato la dama sempre su Instagram. “Ho il ciclo!” ha dichiarato ridendo e mettendo a tacere una volta per tutte i ...

