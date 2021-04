Ultime Notizie Roma del 19-04-2021 ore 17:10 (Di lunedì 19 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano questa mattina nuova protesta dei ristoratori hanno bloccato l’1 vicino all’uscita di Incisa in provincia di Firenze c’era anche RS Ferrari ristoratore modenese che a Roma il 6 aprile era vestito da proprio come Di Candeli a Capitol Hill 2 manifestanti che stavano partecipando alla protesta sono stati investiti da un’auto senza riportare gravi conseguenze l’automobilista è stato successivamente fermato e denunciato per il reato di lesioni volontarie è da questa mattina sono 6 milioni 850 mila gli alunni fisicamente in aula su gli 8,5 milioni totali degli istituti statali e paritari 8 su 10 291000 in più della scorsa settimana in tutto saranno quasi un milione e 157 mila qui ancora a casa in e didattica a distanza la prossima settimana dal 26 aprile in zona ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano questa mattina nuova protesta dei ristoratori hanno bloccato l’1 vicino all’uscita di Incisa in provincia di Firenze c’era anche RS Ferrari ristoratore modenese che ail 6 aprile era vestito da proprio come Di Candeli a Capitol Hill 2 manifestanti che stavano partecipando alla protesta sono stati investiti da un’auto senza riportare gravi conseguenze l’automobilista è stato successivamente fermato e denunciato per il reato di lesioni volontarie è da questa mattina sono 6 milioni 850 mila gli alunni fisicamente in aula su gli 8,5 milioni totali degli istituti statali e paritari 8 su 10 291000 in più della scorsa settimana in tutto saranno quasi un milione e 157 mila qui ancora a casa in e didattica a distanza la prossima settimana dal 26 aprile in zona ...

