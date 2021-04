Toyota bZ4X - Capostipite elettrica

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 19 aprile 2021) Laapre un nuovo capitolo della propria storia presentando la primadella futura famiglia Beyond Zero. Si tratta della concept, una Suv basata sulla nuova piattaforma e-Tnga sviluppata in collaborazione con la Subaru. Entro il 2025 lapotrà contare su sette modelli bZ e su un totale di 15 Ev a listino, a fronte di circa 70 modelli elettrificati con varie tecnologie. La filosofia Beyond Zero va oltre il veicolo stesso e fa riferimento anche all'obiettivo della Casa di diventare carbon neutral e di creare un rapporto di serenità, sicurezza ed efficienza tra veicolo, utente e ambiente. Sul mercato nel 2022. Per lapresentata al Salone di Shanghai è già previsto il lancio, entro la metà del 2022, di una versione di serie. La Suv di medie dimensioni sfrutta una piattaforma ...