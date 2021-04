Servizi Italia, operazioni su azioni proprie (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 12 al 16 aprile 2021, complessivamente 9.000 azioni ordinarie pari allo 0,028% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2655 euro per un controvalore pari a 20.389,55 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.727.260 azioni proprie pari al 5,43% del capitale sociale. A Piazza Affari, intanto, Servizi Italia si muove al rialzo e si attesta a 2,27 euro, con un aumento dell’1,11%. Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 12 al 16 aprile 2021, complessivamente 9.000ordinarie pari allo 0,028% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2655 euro per un controvalore pari a 20.389,55 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.727.260pari al 5,43% del capitale sociale. A Piazza Affari, intanto,si muove al rialzo e si attesta a 2,27 euro, con un aumento dell’1,11%.

