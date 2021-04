Mia Montemaggi, la bimba rapita è stata ritrovata: era con la madre in Svizzera (Di lunedì 19 aprile 2021) È stata ritrovata Mia Montemaggi, la bimba rapita in Francia, a Vosges, la scorsa settimana da 3 uomini che si presumeva stessero agendo sotto mandato della madre. La donna, una 28enne, aveva perso l’affidamento della piccola lo scorso gennaio: la bambina era stata affidata alla nonna materna, alla quale è stata portata via la sera di mercoledì scorso. Mia e Lola Montemaggi sarebbero state ritrovate a Sainte-Croix, comune del cantone di Vaux (Svizzera), e si nascondevano in un edificio occupato. BFM TV ha confermato che il pubblico ministero di Nancy, Francois Perain, avrebbe confermato il ritrovamento della bimba. Per le ricerche sono stati mobilitati circa 200 agenti della gendarmerie ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 aprile 2021) ÈMia, lain Francia, a Vosges, la scorsa settimana da 3 uomini che si presumeva stessero agendo sotto mandato della. La donna, una 28enne, aveva perso l’affidamento della piccola lo scorso gennaio: la bambina eraaffidata alla nonna materna, alla quale èportata via la sera di mercoledì scorso. Mia e Lolasarebbero state ritrovate a Sainte-Croix, comune del cantone di Vaux (), e si nascondevano in un edificio occupato. BFM TV ha confermato che il pubblico ministero di Nancy, Francois Perain, avrebbe confermato il ritrovamento della. Per le ricerche sono stati mobilitati circa 200 agenti della gendarmerie ...

