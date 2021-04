Massimo Giletti, malore in diretta per il conduttore di Non è l’Arena: “Non so se riesco ad andare avanti” (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono stati attimi che hanno tenuto il pubblico col fiato tirato quando in diretta televisiva dallo studio di Non è l’Arena, uno dei più amati conduttori televisivi, Massimo Giletti, ha accusato un lieve malore che per lunghi minuti ha minato al proseguimento del programma. Non è l’Arena, attimi di pausa per Massimo Giletti Non è stata affatto una puntata facile quella di ieri sera, domenica 18 aprile, per quanto concerne il programma di punta di La7, Non è l’Arena, il talk televisivo in onda in prima serata condotto da Massimo Giletti. Problemi in diretta per il conduttore che all’improvviso è parso davanti alle telecamere visibilmente ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono stati attimi che hanno tenuto il pubblico col fiato tirato quando intelevisiva dallo studio di Non è, uno dei più amati conduttori televisivi,, ha accusato un lieveche per lunghi minuti ha minato al proseguimento del programma. Non è, attimi di pausa perNon è stata affatto una puntata facile quella di ieri sera, domenica 18 aprile, per quanto concerne il programma di punta di La7, Non è, il talk televisivo in onda in prima serata condotto da. Problemi inper ilche all’improvviso è parso dalle telecamere visibilmente ...

La7tv : #nonelarena Massimo Giletti al Ministro Speranza: 'Quando si va nei Palazzi si perde la propria storia. Cosa sta fa… - matteosalvinimi : Oms, inchieste e menzogne sul piano pandemico italiano: non saranno le minacce di querele a fermare un giornalista… - ignaziomarino : Questa sera, domenica #11aprile dalle 22:30 circa, sarò ospite di Massimo Giletti nella trasmissione Non è l'Arena… - anto_galli4 : RT @tempoweb: Scandalo #Oms, da #Giletti le chat che tirano in ballo #Speranza #nonelarena #ranieriguerra #dalema #18aprile - Avellinoide : RT @Against_Caste: Boicottare Giletti significa dare massimo rispetto all'intelligenza umana. Farlo è un dovere inconfutabile -