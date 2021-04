Leeds-Liverpool | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ecco le scelte definitive di Bielsa e Klopp per, gara valida per la 32a giornata di Premier League:(4-1-4-1): Meslier; Ayling, Llorente, Struijk, Alioski; Phillips; Costa, Dallas, Roberts, Harrison; Bamford. All. Bielsa.(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago Alcantara; Jota, Firmino, Mané. All. Klopp. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : Leeds-Liverpool, maglie dei giocatori contro la Superlega: 'Guadagnatevi la Champions'. E anche Klopp si schiera: L… - Stefaniaugo77 : RT @calcioinglese: Tifosi di Leeds e Liverpool protestano insieme all’esterno di Elland Road. - NiccoloPozzato : RT @calcioinglese: Tifosi di Leeds e Liverpool protestano insieme all’esterno di Elland Road. - Tommaso09608566 : Durante Leeds-Liverpool i tifosi hanno protestato fuori dallo stadio contro la decisione di adesione alla Super LEA… - iwillhugjustin : RT @calcioinglese: Tifosi di Leeds e Liverpool protestano insieme all’esterno di Elland Road. -

Ultime Notizie dalla rete : Leeds Liverpool

... manager del Liverpoool , parla alla BBC prima della sfida contro il: 'Capisco la rabbia dei ...è più di alcune decisioni. Il mio obiettivo è sempre stato quello di far parte della ...Commenta per primo Monday night di calcio in Premier League. Alle 20.55, in campo, Marcelo Bielsa sfida Jurgen Klopp , con le loro creature,, pronte a lottare per i tre punti. I Whites arrivano da 3 vittorie consecutive, compresa quella contro il Manchester City , i Reds anche, 9 punti nelle ultime 3, ma con la ...Poco prima di Leeds-Liverpool, Klopp ha parlato della Super League e ha confermato il suo pensiero espresso due anni ...SPION KOP - Secondo quanto riportato oltremanica, il gruppo storico dei tifosi dei reds, il Liverpool Spion Kop 1906 è andato ad Anfield per rimuovere striscioni e bandiere. Una scelta dettata dall'ad ...