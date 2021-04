Juve, Milan e Inter in Superlega: Atalanta, Verona e Cagliari chiedono l’esclusione dalla Serie A! (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ sempre più caos dopo l’ufficialità della nascita della Superlega. Si tratta di una competizione vantaggiosa per i grandi club, soprattutto dal punto di vista economico mentre per i piccoli club si preannunciano anni molto difficili. A mezzanotte è stata ufficializzata la nascita della Superlega, con l’adesione di dodici club e tra questi anche Juventus, Inter e Milan. Le squadre partecipanti sono: Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. La decisione ha scatenato tantissime reazioni con Uefa, Federazioni, Leghe e Fifa che studiano una causa miliardaria per danni e mancati guadagni. E’ nata la Superlega, ma è scontro totale: caos tra ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ sempre più caos dopo l’ufficialità della nascita della. Si tratta di una competizione vantaggiosa per i grandi club, soprattutto dal punto di vista economico mentre per i piccoli club si preannunciano anni molto difficili. A mezzanotte è stata ufficializzata la nascita della, con l’adesione di dodici club e tra questi anchentus,. Le squadre partecipanti sono:, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona,ntus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. La decisione ha scatenato tantissime reazioni con Uefa, Federazioni, Leghe e Fifa che studiano una causa miliardaria per danni e mancati guadagni. E’ nata la, ma è scontro totale: caos tra ...

Advertising

ZZiliani : Ha schifato #Allegri dopo Juve-Ajax, #Sarri per averlo tolto con Lokomotiv e Milan, #Pirlo per l’indisciplina di ch… - FBiasin : L'#Uefa, in accordo con le federazioni nazionali, comunica che le 12 squadre coinvolte nella nuova #SuperLega (… - SkyTG24 : Nasce la Superlega con Inter, Juve, Milan. Annuncio di 12 club europei - IntSolo : Da 20 anni in Italia lo scudo lo vincono Juve, Inter e Milan. Negli anni di crisi di Milano nessuno batte il domini… - FedeGui_1 : RT @AIexDeI: Cmq il 90% della gente in giro non ha capito nulla: Inter Milan e Juve mica vogliono lasciare la Serie A, vogliono lasciare la… -