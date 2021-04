Intanto l’Uefa ha approvato la Champions allargata (anche se non si sa a chi) (Di lunedì 19 aprile 2021) Proprio mentre – il tempismo non è un caso – la nascita della Superlega rischia di far saltare la Champions League sottraendole quasi tutte le principali squadre (e quindi appeal, contratti, soldi…) l’Uefa procede con l’approvazione ufficiale del nuovo format della competizione continentale: la Champions allargata, pensata appositamente per venire incontro alle richieste dei top club e disinnescare la bomba che invece è poi è esplosa. Il comitato esecutivo dell’Uefa – scrive Sky Sport – ha validato la nuova formula, a partire dal 2024-25. Si passerà dalle 32 squadre (divise in 8 gironi da 4) a un unico girone da 36 squadre, con un numero di partite garantite per ogni squadra che passa dalle 6 dell’attuale fase ai gironi a 10. Le prime 8 classificate passeranno direttamente alla fase a eliminazione ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Proprio mentre – il tempismo non è un caso – la nascita della Superlega rischia di far saltare laLeague sottraendole quasi tutte le principali squadre (e quindi appeal, contratti, soldi…)procede con l’approvazione ufficiale del nuovo format della competizione continentale: la, pensata appositamente per venire incontro alle richieste dei top club e disinnescare la bomba che invece è poi è esplosa. Il comitato esecutivo del– scrive Sky Sport – ha validato la nuova formula, a partire dal 2024-25. Si passerà dalle 32 squadre (divise in 8 gironi da 4) a un unico girone da 36 squadre, con un numero di partite garantite per ogni squadra che passa dalle 6 dell’attuale fase ai gironi a 10. Le prime 8 classificate passeranno direttamente alla fase a eliminazione ...

