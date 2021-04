Graduatorie terza fascia ATA: qual è il tuo diploma di maturità? Controlla se puoi iscriverti nel profilo assistente tecnico [CONSULENZA] (Di lunedì 19 aprile 2021) Graduatorie terza fascia ATA: grande attenzione al profilo di assistente tecnico, dato che la figura sarà presente anche in alcune scuole del primo ciclo dal 1° settembre 2021. E' necessario il diploma specifico per rientrare nell'area indicata dal Ministero. E' possibile presentare domanda entro il 22 aprile tramite l'apposita piattaforma presente su Istanze online dal sito del Ministero dell'istruzione. L'articolo Graduatorie terza fascia ATA: qual è il tuo diploma di maturità? Controlla se puoi iscriverti nel profilo assistente tecnico CONSULENZA ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021)ATA: grande attenzione aldi, dato che la figura sarà presente anche in alcune scuole del primo ciclo dal 1° settembre 2021. E' necessario ilspecifico per rientrare nell'area indicata dal Ministero. E' possibile presentare domanda entro il 22 aprile tramite l'apposita piattaforma presente su Istanze online dal sito del Ministero dell'istruzione. L'articoloATA:è il tuodisenel...

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: qual è il tuo diploma di maturità? Controlla se puoi iscriverti nel profilo assistent… - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: la laurea non consente l’accesso al profilo di Assistente Tecnico - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, con quale punteggio si può sperare in una supplenza? Posti covid fanno la differenza - zazoomblog : Graduatorie ATA terza fascia la laurea non è titolo d’accesso. Due punti ma non per tutti i profili - #Graduatorie… - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, la laurea non è titolo d’accesso. Due punti ma non per tutti i profili -