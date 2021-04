Ginnastica artistica, Europei 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli Europei 2021 di Ginnastica artistica si disputeranno a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La rassegna continentale rappresenta il primo grande appuntamento internazionale per la Polvere di Magnesio dopo un anno e mezzo di astinenza totale. Si preannuncia grande spettacolo anche se purtroppo sugli spalti non ci potrà essere il pubblico a causa dell’emergenza sanitaria. Alla Jakobshalle verranno messi in palio quattro pass per le Olimpiadi di Tokyo (due per sesso) attraverso le qualificazioni del concorso generale individuale (all-around). L’Italia si presenta con grandi ambizioni e tenterà di strappare il pass a cinque cerchi con Vanessa Ferrari e Martina Maggio, mentre Giorgia Villa e Alice D’Amato tenteranno il colpaccio da medaglia soprattutto tra trave e parallele asimmetriche. Al maschile attenzione a ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Glidisi disputeranno a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La rassegna continentale rappresenta il primo grande appuntamento internazionale per la Polvere di Magnesio dopo un anno e mezzo di astinenza totale. Si preannuncia grande spettacolo anche se purtroppo sugli spalti non ci potrà essere il pubblico a causa dell’emergenza sanitaria. Alla Jakobshalle verranno messi in palio quattro pass per le Olimpiadi di Tokyo (due per sesso) attraverso le qualificazioni del concorso generale individuale (all-around). L’Italia si presenta con grandi ambizioni e tenterà di strappare il pass a cinque cerchi con Vanessa Ferrari e Martina Maggio, mentre Giorgia Villa e Alice D’Amato tenteranno il colpaccio da medaglia soprattutto tra trave e parallele asimmetriche. Al maschile attenzione a ...

