Def, Confindustria: "E' importante mantenere le misure fino all'uscita della crisi" (Di lunedì 19 aprile 2021) Le audizioni in Parlamento sul Def. Confindustria: "Il crollo del cash flow crea un problema di liquidità". ROMA – Sono iniziate le audizioni in Parlamento sul Def. La prima ad intervenire è stata Confindustria con il suo Centro Studi. "Il crollo del cash flow – hanno detto gli industriali, riportati da La Repubblica – crea un problema di liquidità che può diventare di solvibilità senza misure adeguate e mette a rischio la sopravvivenza anche di quelle imprese che prima dell'epidemia avevano bilanci e prospettive solide". "Per questo motivo – ha aggiunto Confindustria – è importante mantenere le misure che hanno compensato la carenza del cash flow fino all'uscita della crisi come indica il ...

