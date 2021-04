Covid-19, tornano a salire i morti. Tasso positività sale al 6% (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 8.864 i nuovi casi da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 316 i morti. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i casi erano stati 12.694 mentre le vittime 251 per un totale di 117.243 morti da inizio epidemia. Il Tasso di positività sale dal 5,5% di ieri al 6% di oggi. Gli attualmente positivi sono 493.489 (-11.122 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall'inizio della pandemia sono 3.268.262 (+19.669).I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore sono 146.728. Ieri i test erano stati 230.116. Il Tasso di positività è del 6%, in salita rispetto al 5,5% di ieri (+0,5%). Sono 3.244 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 67 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 8.864 i nuovi casi da-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 316 i. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i casi erano stati 12.694 mentre le vittime 251 per un totale di 117.243da inizio epidemia. Ildidal 5,5% di ieri al 6% di oggi. Gli attualmente positivi sono 493.489 (-11.122 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall'inizio della pandemia sono 3.268.262 (+19.669).I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore sono 146.728. Ieri i test erano stati 230.116. Ildiè del 6%, in salita rispetto al 5,5% di ieri (+0,5%). Sono 3.244 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 67 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, tornano a salire i ricoveri ordinari: le regioni sopra la soglia d'allerta. DATI - Agenzia_Italia : Le vendite di Coca-Cola tornano a livello pre Covid-19 - 12qbert : RT @ResPubl79983835: ?? Sulla “liceità” dell’uso di cellule prese da feti abortiti per preparare vaccini anti Covid-19, i gesuiti tornano al… - fabius10scudi : RT @marco_gervasoni: Impennata di morti per Covid, ma i conti non tornano - La Nuova Bussola Quotidiana - polterscheiss : RT @marco_gervasoni: Impennata di morti per Covid, ma i conti non tornano - La Nuova Bussola Quotidiana -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tornano Somma Vesuviana, positivi al Covid - 19 in una scuola elementare: istituto chiuso Tornano in dad i bambini della scuola elementare Primo Circolo Didattico Arfè di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli : purtroppo, una maestra e sette bimbi sono risultati positivi al Coronavirus . ...

Covid, i numeri di lunedì: tornano ad aumentare i ricoverati. Sono 3 i morti In lieve aumento i ricoverati negli ospedali dell'Asst Lariana (299 i ricoverati per Covid, con un +1 rispetto a sabato) e aumentano anche i pazienti in attesa al pronto soccorso (da 14 a 15). Infine ...

Energia, i consumi industriali tornano ai livelli pre-Covid la Repubblica Per la tv dell’Autorità Palestinese, la Carta dell’Olp invoca tuttora la distruzione di Israele Nel quadro di una serie intitolata “Lessico della rivoluzione”, la tv ufficiale dell’Autorità Palestinese ha ripetutamente trasmesso a marzo un filmato educativo in cui viene presentata la Carta Nazio ...

A marzo i consumi elettrici ai livelli pre-covid A marzo i consumi di energia elettrica in Italia sono tornati ai livelli del 2019. Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, ha rilevato una domanda di elettricità pa ...

in dad i bambini della scuola elementare Primo Circolo Didattico Arfè di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli : purtroppo, una maestra e sette bimbi sono risultati positivi al Coronavirus . ...In lieve aumento i ricoverati negli ospedali dell'Asst Lariana (299 i ricoverati per, con un +1 rispetto a sabato) e aumentano anche i pazienti in attesa al pronto soccorso (da 14 a 15). Infine ...Nel quadro di una serie intitolata “Lessico della rivoluzione”, la tv ufficiale dell’Autorità Palestinese ha ripetutamente trasmesso a marzo un filmato educativo in cui viene presentata la Carta Nazio ...A marzo i consumi di energia elettrica in Italia sono tornati ai livelli del 2019. Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, ha rilevato una domanda di elettricità pa ...