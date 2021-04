Conduent Transportation realizza un sistema innovativo per contare i passeggeri di autobus e tram in Italia

(Di lunedì 19 aprile 2021) - Il monitoraggio del fattore di carico consente una gestione tempestiva della capienza dei mezzi in conformità alle normative per contrastare il COVID-19 MILANO,, e FLORHAM PARK, N.J., April 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE), parte dell'azienda di servizi e soluzioni per i processi aziendaliIncorporated (Nasdaq: CNDT), ha annunciato oggi lazione a Bergamo di un nuovoper monitorare il numero massimo disugligestiti dall'Azienda Trasporti Bergamo (ATB) e daigestiti dalla società associatavie Elettriche Bergamasche (TEB). Ilconsentirà ad ATB e TEB di conformarsi facilmente alle normative governative in vigore ...

Il nuovo sistema di conteggio dei passeggeri in tempo reale è un progetto ideato e coordinato dal Gruppo Atb col supporto di un team di fornitori composto da:- leader ...Sono stati installati 648 validatori contactless (forniti da) su tutti i mezzi Atb, compresi i tram e gli autobus Sab e Tbso del Consorzio (al momento non sui mezzi Locatelli)...Il monitoraggio del fattore di carico consente una gestione tempestiva della capienza dei mezzi in conformità alle normative per contrastare il COVID-19MILANO, Italia, e FLORHAM PARK, N.J., April19, 2 ...Atb ha un nuovo sistema di conteggio dei passeggeri er controllare in tempo reale l’esatto numero di persone a bordo di autobus e tram e visualizzarlo sull’app Atb e alle pensiline digitali della rete ...