Calcio | Mantovani rieletta presidente divisione femminile | Gravina ' massimo supporto da Figc'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - "Auguro buon lavoro ale a tutto il Consiglio Direttivo. Finora è stato fatto un ottimo lavoro, ma i prossimi anni saranno decisivi per lo sviluppo del. Dallaci sarà sempre il”. Questo il commento delfederale Gabrielesulla rielezione di Ludovicacomedel Consiglio Direttivo della. La figlia dello storico patron della Sampdoria, in carica dal 2 settembre 2019, è stata confermata oggi pomeriggio al termine dell'Assemblea che si è svolta in videoconferenza alla presenza dei rappresentanti dei club ...