Ascolti tv, bene "La compagnia del Cigno 2" (Di lunedì 19 aprile 2021) Alle spalle "Avanti Un Altro Pure di Sera" Nella serata di ieri sera, domenica 18 aprile, si impone per Ascolti la serie "La compagnia del Cigno 2? che, su Rai Uno, conquista 3.534.000 spettatori pari al 15.3% di share. Alle spalle anche se di poco, lo show di Bonolis, "Avanti un Altro pure di Sera" che funziona comunque di più rispetto a "Live – Non è la D'Urso" e totalizza 3.476.000 spettatori pari al 15.1% di share (anteprima di 8 minuti: 2.968.000 – 10.9%). Su Rai2 The Rookie ha catturato l'attenzione di 1.077.000 spettatori (3.9%) mentre Bull ha ottenuto 1.011.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Logan – The Wolverine ha intrattenuto .000 spettatori con l'% di share. Su Rai3, Che Tempo Che Fa – in onda dalle 20.40 alle 22.04 – ha raccolto davanti al video 2.735.000 spettatori (10.1%). Nel pomeriggio "Domenica In", ha ...

