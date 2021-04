Amici 20 | Martina eliminata | la forte reazione di Aka7even dopo l’ultimo abbraccio

Advertising

AmiciUfficiale : I saluti di Martina dopo l'eliminazione, Samuele e Sangiovanni, le insicurezze di Serena e… Questo e tanto altro ne… - tuttiespertiqua : La persone che dicono povera Serena che ha sofferto di bullismo poi sono le prime che hanno rotto il cazzo da quand… - noemifelone : RT @Lucia46919627: Incredibile come le eliminazioni di Rosa e Martina, le due regine di Amici 20, siano state le più drammatiche. La loro… - Deborah10329549 : @Co52733211 @martieaka Perché questi giorni la fatto piangere Se lo ama non deve fare piangere e tratalo male anc… - embrassermoncul : ciao amici alla fine piango vedendo il pomeridiano di martina eliminata lol -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Martina

Miliddi è l'ultima eliminata di '20'. Nella scorsa puntata ha perso la sfida con Deddy e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Anche se ovviamente non può che essere soddisfatta di ...20, Aka7even piange per l'eliminazione di'Non fare il forte Zì. - ha affermato Deddy abbracciandolo - è normale, ci sei legato' . Aka7even pare avere molti rimpianti sulla fine della ...Credo si sia resa conto di essere stata un po’ un pupazzetto nelle mani della Celentano e della Cuccarini. Amici, Fabrizio Prolli su Martrina Miliddi: 'Pupazzetto nelle mani della Celentano e della Cu ...I due cantanti, diversamente da quello che stiamo vedendo nel programma, avevano tentato di sfondare nella musica in maniera diversa, grazie al genere trap. LEGGI ANCHE ———–> Amici 20, la dedica di Ma ...