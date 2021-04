Royal Family, torna il sereno tra Harry e William? Il gesto vincente di Kate (Di domenica 18 aprile 2021) Pare essere tornato un po’ il sereno nella Royal Family. William e Harry si sono scambiati qualche parola, ma è il gesto di Kate che cattura l’attenzione Dopo la bufera… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 18 aprile 2021) Pare essereto un po’ ilnellasi sono scambiati qualche parola, ma è ildiche cattura l’attenzione Dopo la bufera… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

chetempochefa : “La regina desidera condividere questa fotografia privata scattata con il Duca di Edimburgo in cima ai Coyles of Mu… - bellalilli16 : RT @Anna91874: @Anna91874 Una fotografia #privata condivisa sui profili social della Royal Family. Un’immagine di qualche anno fa,in Scozi… - Anna91874 : @Anna91874 Una fotografia #privata condivisa sui profili social della Royal Family. Un’immagine di qualche anno fa… - Alex750903 : RT @chetempochefa: “La regina desidera condividere questa fotografia privata scattata con il Duca di Edimburgo in cima ai Coyles of Muick,… - Giorgia90504843 : RT @ella_21p: Io credo che non sia la nascita a renderti pronto ad essere un reale, nella royal family ne hanno combinate di tutti i colori… -