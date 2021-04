Ponte Genova: consigliere, Spea negligente ma per Aspi ok (Di domenica 18 aprile 2021) Se Spea agiva con negligenza nel controllo delle infrastrutture era anche perché ad Aspi "andava bene". E' quanto emerge dalle intercettazioni depositate al termine dell'udienza stralcio per l'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 aprile 2021) Seagiva con negligenza nel controllo delle infrastrutture era anche perché ad"andava bene". E' quanto emerge dalle intercettazioni depositate al termine dell'udienza stralcio per l'...

