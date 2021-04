Open Arms: Salvini, 'scelta politica, vizio sinistra vincere in tribunale se non ci riesce a urne' (Di domenica 18 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - matteosalvinimi : Da ieri Open Arms è sotto sequestro nel porto di Pozzallo a causa di numerose irregolarità scoperte dalla Guardia C… - borghi_claudio : Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open… - 51rolando : RT @matteosalvinimi: Il disegno Palamara (“Salvini è innocente ma va fermato”) sta prendendo forma. Contrastare gli scafisti, difendere i c… - anarcoluigista : RT @nelloscavo: Qui alcuni passaggi dalla memoria difensiva firmata da #Salvini Non rivendica affatto “la difesa dei confini” ma anzi escl… -