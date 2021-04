Napoli-Inter 1-1, diretta: Eriksen ci riprova, Meret si fa trovare pronto (Di domenica 18 aprile 2021) Il posticipo della 31^ giornata di Serie A vedrà l'Inter di Antonio Conte fare visita al Napoli di Gattuso allo Stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre arrivano al match con... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021) Il posticipo della 31^ giornata di Serie A vedrà l'di Antonio Conte fare visita aldi Gattuso allo Stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre arrivano al match con...

Advertising

Inter : ??? | NAPOLI Eccoci allo stadio 'Diego Armando Maradona' ?? Pronti per #NapoliInter? ?????? ???? #FORZAINTER ???? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliInter ?? - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #18 aprile ? Primo match ball per l'Inter a Napoli ? Nella Juve 'staffetta'… - _IlBoris : L'annuncio della superlega tarderà 5 minuti perché Perez sta guardando napoli-inter, non è sicuro se invitarli - antigiannino96 : Tra il culo del Napoli e quello dell’Inter è già tanto se non è esplosa la Galleria Umberto -