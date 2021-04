Mamme preoccupate per riapertura scuole: non sarebbe meglio puntare a rientro a settembre in sicurezza? Lettera (Di domenica 18 aprile 2021) inviata da Laura Cino - Nulla è cambiato nelle scuole da ottobre 2020, dove le scuole superiori erano in DAD al 50% e in PRESENZA AL 50%. Io, come credo altre Mamme, mi chiedo come è possibile che il Governo abbia deciso che dal 26 aprile, le scuole apriranno al 100% in presenza, dove la situazione pandemica permane ancora, anche se in leggero calo, per la sicurezza anti Covid occorre il distanziamento nei luoghi chiusi di almeno due metri.... cosi è stato detto .... L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 aprile 2021) inviata da Laura Cino - Nulla è cambiato nelleda ottobre 2020, dove lesuperiori erano in DAD al 50% e in PRESENZA AL 50%. Io, come credo altre, mi chiedo come è possibile che il Governo abbia deciso che dal 26 aprile, leapriranno al 100% in presenza, dove la situazione pandemica permane ancora, anche se in leggero calo, per laanti Covid occorre il distanziamento nei luoghi chiusi di almeno due metri.... cosi è stato detto .... L'articolo .

